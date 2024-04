Stockschießen

vor 20 Min.

FC Penzing startet mit deftiger Niederlage in die 2. Bundesliga

Mit einem Heimwettkampf in Buchloe startete die Penzinger Stockschützen (im Bild Michael Wurmser) in der 2. Bundesliga Sommer.

Plus Die Stockschützen des FC Penzing wollen wieder in die 1. Bundesliga. Zum Auftakt zeigt sich der Gast aus Gachenbach aber übermächtig.

Von Margit Messelhäuser

Den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga Sommer hatten die Penzinger Stockschützen als Ziel ausgegeben, doch davon ist die Mannschaft um Kapitän Michael Wurmser weit entfernt. Im ersten Wettkampf zu Hause - also im Eisstadion in Buchloe - gegen Gachenbach gab es eine deutliche 2:8-Niederlage.

Den Auftakt hatten sich die Penzinger natürlich ganz anders vorgestellt. "Wir mussten allerdings auf Stephan Ruile verzichten, während die Gäste in Bestbesetzung antraten", sagte Kapitän Michael Wurmser nach der Partie. Neben ihm traten Andreas Reif, Stefan Gießer und Stefan Willig an, Jonas Aschenbrenner war als Ersatz mit im Team. Doch allein an der Aufstellung lag es nicht: "Gachenbach hat praktisch keine Fehler gemacht und wir haben uns doch einige erlaubt", lautete die Analyse des Penzinger Kapitäns.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen