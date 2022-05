Für Penzing wird es ein Heimspiel unter schwierigen Bedingungen

Plus Penzings Bundesligateam muss am Samstag ersatzgeschwächt antreten. Der Austragungsort könnte den Stockschützen aber helfen.

Der erste Heimwettkampf für die Penzinger Stockschützen in der laufenden Bundesliga-Saison steht unter besonderen Vorzeichen: Nicht nur, dass dieser in Buchloe ausgetragen wird, hinzu kommt, dass die Gastgeber stark ersatzgeschwächt antreten müssen. Trotzdem haben die Penzinger einen nicht zu unterschätzenden Trumpf im Ärmel.