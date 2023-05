Für Penzings Stockschützen bleibt das Wunder aus

Plus Penzings Stockschützen können den Abstieg aus der 1. Bundesliga Sommer nicht verhindern. In den letzten Wettkämpfen gibt es personelle Veränderungen.

Das war es jetzt endgültig, das Wunder blieb aus: Die Stockschützen des FC Penzing müssen nach dieser Sommer-Saison die 1. Bundesliga verlassen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte es vor dem Spiel bei der DJK Aigen/Inn gegeben, doch am Ende reicht es nicht.

Fünf Jahre waren die Penzinger Stockschützen, inclusive der Corona-Unterbrechung, im Sommer in der 1. Bundesliga vertreten, jetzt geht es erst mal eine Liga tiefer. Nach der 0:10-Klatsche zu Hause gegen Aigen lief es bei der DJK nicht viel besser: Mit 1:9 musste man sich geschlagen geben. „Auch die Konkurrenz hat so gespielt, dass es nicht mehr zum Klassenerhalt reicht“, sagte Matthias Peischer nach dem Wettkampf. Immerhin ließen sich die Penzinger nicht hängen und holten den einen Punkt im letzten Spiel mit einem 4:4-Unentschieden.