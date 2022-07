Stockschießen

vor 19 Min.

Für Penzings Stockschützen platzt der Traum vom Final-4-Turnier

Plus Die Penzinger Stockschützen stehen kurz vor dem größten Erfolg in der Sommerbundesliga. Der Gegner erweist sich aber als zu stark. Ein kleines Trostpflaster gibt es vielleicht noch.

Von Margit Messelhäuser

Allein schon der Einzug ins Viertelfinale der Bundesliga war der bislang größte Erfolg für die Penzinger Stockschützen im Sommer. Doch wenn man schon so weit gekommen ist, will man natürlich auch ins Final-4-Turnier. Das hat für die Penzinger aber nicht geklappt. Am Ende war die Entscheidung sogar relativ deutlich – aber ein kleines Trostpflaster könnte es für den FCP noch geben.

