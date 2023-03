Stockschießen

vor 1 Min.

Für Stockschütze Gießer sind drei EM-Medaillen möglich

Plus Stockschütze Stefan Gießer hat hohe Ziele bei der Europameisterschaft. Am Donnerstag findet in Bad Wörishofen der erste Wettkampf statt.

Von Margit Messelhäuser

Praktisch nebenan findet in diesem Jahr die Europameisterschaft der Stockschützen in den Nachwuchsklassen statt. Am Mittwoch starten die Wettkämpfe in Bad Wörishofen. Mit dabei auch wieder ein Sportler des FC Penzing: Stefan Gießer. In der Klasse U19 hat er sich hohe Ziele gesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

