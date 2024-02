Stockschießen

Jonas Aschenbrenner wird Team-Europameister im Stockschießen

Plus Jonas Aschenbrenner vom FC Penzing startet bei der Europameisterschaft im Weitschießen. Der 16-Jährige überzeugt bei seiner Premiere.

Von Margit Messelhäuser

Dass die Stockschützen des FC Penzing von nationalen und internationalen Meisterschaften mit Titeln zurückkehren, ist fast schon an der Tagesordnung. Doch der Titel von Jonas Aschenbrenner ist etwas Besonderes: Der 16-Jährige gewann mit der Mannschaft bei der Europameisterschaft im Weitschießen. Auch im Einzel zeigte der 16-Jährige eine sehr gute Leistung.

Auf dem Goggausee in Kärnten fanden die Europameisterschaften im Weitschießen statt. Eine spezielle Disziplin, denn tatsächlich geht es nur darum, den Stock so weit wie möglich zu spielen. Was sich einfach anhört, erfordert neben der nötigen Kraft auch viel Technik. Diese eignete sich Jonas Aschenbrenner im Laufe der Zeit an und erstmals startete für die Nationalmannschaft der U16.

