Stockschießen

vor 36 Min.

Kompletter Fehlstart der Stockschützen des FC Penzing

Plus In der Bundesliga müssen die Stockschützen des FC Penzing ihr Saisonziel revidieren. Statt um den Meistertitel geht es für sie nun um den Klassenerhalt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Damit haben die Stockschützen des FC Penzing nun gar nicht gerechnet: Zum ersten Mal starten sie mit zwei Niederlagen in die Bundesliga Süd. Auch im Heimspiel geht das Team leer aus und der vermeintliche Vorteil wird dabei zum Problem.

In neuer Aufstellung treten die Stockschützen des FC Penzing in die Bundesliga diesmal an. Wie berichtet, kann Stephan Ruile, der über langjährige internationale Erfahrung verfügt, aus beruflichen Gründen nur ein Spiel bestreiten. Für ihn rückte mit Andreas Rief ein Rückkehrer ins Team, der sich durch extremen Trainingsfleiß und große Leistungssteigerung empfahl. Deshalb war auch diesmal Platz eins oder zwei nach der Gruppenphase das Ziel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen