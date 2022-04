Stockschießen

vor 34 Min.

Penzing startet mit einem Unentschieden in die Bundesliga

Am Ende können sich die Penzinger Stockschützen (von links Matthias Peischer, Stefan Gießer, Michael Wurmser und Stephan Ruile) doch über das Unentschieden zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison freuen.

Plus Der FC Penzing bringt zum Bundesliga-Start der Stockschützen einen Punkt von Oberkreuzberg mit. Im bayerischen Verband gibt es derweil Querelen. Was das für die Saison bedeutet.

Von Margit Messelhäuser

Zu einem Paukenschlag ist es kurz vor dem ersten Wettkampf in der Sommer-Bundesliga der Stockschützen gekommen: Da die Spartenführung Eisstocksport im Bayerischen Eissport-Verband und der Gesamtkoordinator zurückgetreten sind, gibt es vorerst keine Ergebnisse auf der Homepage. Penzings Stockschützen haben sich davon nicht beeindrucken lassen, sondern starteten mit einem Remis in Oberkreuzberg in die Saison.

