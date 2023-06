Penzing verabschiedet sich mit einem Sieg aus der 1. Bundesliga

Plus Die Stockschützen des FC Penzing sorgen für einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss. Im letzten Spiel in der 1. Bundesliga gibt es einen deutlichen Erfolg.

Für die Stockschützen des FC Penzing war es der letzte Auftritt in der 1. Bundesliga Sommer. Im Heimspiel gegen Zuckenried gelang doch noch ein „etwas versöhnlicher Abschluss“, wie Kapitän Michael Wurmser sagte. Dieser Erfolg sorgte auch für Verwunderung beim Gegner.

Auch wenn der Abschied aus der höchsten Klasse nicht mehr zu verhindern war – die Penzinger müssen immerhin nicht punktlos den Gang in die zweite Bundesliga antreten. Gegen den Aufsteiger Zuckenried setzte sich der FC Penzing sogar deutlich mit 8:2 durch. Und nach der Partie waren auch die Gäste überrascht, wie Michael Wurmser im Gespräch mit unserer Redaktion verriet. „Sie konnten sich gar nicht vorstellen, warum wir die anderen Spiele alle verloren haben“, so Wurmser.