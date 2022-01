Penzings Jugend holt Medaillen bei deutscher Meisterschaft

Plus Bei der deutschen Jugendmeisterschaft gibt es Gold und Bronze für Stefan Gießer und Simon Egen. Die Penzinger Stockschützen überraschen auch ihren Trainer.

Dass die Penzinger Stockschützen bei Meisterschaften Medaillen holen, ist nichts ungewöhnliches. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften waren die Platzierungen von Stefan Gießer und Simon Egen diesmal dennoch außergewöhnlich, da beide unter schwierigen Vorzeichen starteten.