Penzings Jugend verpasst bei der Deutschen knapp das Podest

In Ruhpolding fand vor Kurzem das Saison-Highlight für die Nachwuchs-Stockschützen statt: die deutsche Meisterschaft. Auch der FC Penzing schickte einige aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen um die Medaillen. Auch wenn es am Ende nicht für einen Podestplatz reichte - das Fazit fiel dennoch positiv aus.

Qualfiiziert hatten sich für die Meisterschaft de U19-Mannschaft des FCP, sowie Simon Egen im Einzel. Den Auftakt machte der Zielwettbewerb im Einzel, bei dem Simon Egen in der Vorrunde ein hervorragendes Ergebnis von 287 (129/158) erzielte. Damit hatte er sein Ziel, das Finale der besten acht Teilnehmer zu erreichen, nicht nur ohne Problem erreicht - mit Rang 4 lag er sogar in Schlagdistanz zur Bronzemedaille. Um Platz drei zu erobern, war aber klar, dass eine weitere Leistungssteigerung folgen musste. Egen zeigte mit zwei identischen Durchgängen und je 136 Punkten eine weitere gute Leistung und erreichte mit 559 Gesamtpunkten eine persönliche Bestleistung. Damit überholte er zwar den bis dahin Drittplatzierten, gleichzeitig zogen aber zwei Konkurrenten auch an ihm vorbei, was am Ende Platz 5 für ihn bedeutete. Dennoch war Simon Egen sehr zufrieden: „Bestleistung und mehrere Nationalspieler auf den Rängen hinter mir, darauf lässt sich aufbauen, wenngleich es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt“, ordnete der 18-jährige seinen Auftritt ein.

Penzing muss gleich gegen die Favoriten antreten

Im Mannschaftsspiel trat Egen mit Jonas Aschenbrenner, Julian Dellinger und Max Süßmaier an. Im Duell mit sieben weiteren Teams galt es, einen Platz unter den Top 4 zu erreichen, um es in die Finalspiele zu schaffen. Gleich im ersten Spiel trat Penzing gegen Rattenbach, einen der Titelfavoriten, an. Trotz eines 4:4 nach vier Kehren ging das Match noch deutlich mit 4:10 verloren. Anschließend ging auch das Duell mit dem späteren Titelgewinner, dem SV Kay, deutlich 2:8 verloren. Der erste Sieg gelang mit 11:4 gegen die zweite Mannschaft von Kay. In einem richtungsweisenden Spiel gegen Ramsau gelang ein knapper 7:6 Erfolg, damit war für die letzten drei Spiele klar, dass mit zwei Siegen der 4. Platz noch machbar war.

Gegen den direkten Konkurrenten, den ESV Wang, erwischte das Team jedoch einen katastrophalen Start und musste sich nach 0:7 Rückstand mit 6:8 geschlagen geben. Gegen Zaundorf konnten sich die Penzinger mit einem 11:4-Sieg zwar rehabilitieren, doch im letzten Gruppenspiel wartete mit dem EC Lampoding noch der amtierende bayerische Meister. Mit großem Kampfgeist hielt Penzing das Spiel lange offen, unterlag dann aber doch mit 3:7. Somit landete der FCP auf Platz 5 und verpasste knapp den Einzug in die Finalspiele. „Das Spiel gegen Wang hat uns letztlich den 4. Rang gekostet. Der schwache Start war sehr ärgerlich, insgesamt konnten wir uns jedoch im Vergleich zur bayerischen Meisterschaft (Platz 9) deutlich steigern“, lautete das Fazit von Kapitän Simon Egen. Damit das U19-Team den niedrigen Temperaturen trotzen kann, wurde die Mannschaft dank großzügiger Unterstützung von Erhard Haustechnik mit neuen Stadionjacken ausgestattet. (AZ)