Penzings Stockschützen stehen vor schwieriger Mission

Plus Der FC Penzing muss in Zukunft auf seinen herausragenden Stockschützen verzichten. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga Sommer wird es auch im Winter extrem eng.

Nach personellen Rückschlägen kämpft der FC Penzing mit einer jungen und neu formierten Mannschaft um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga im Winter. Trotz aller Probleme gibt es Grund zur Hoffnung.

1992 wurde die Abteilung Stockschützen beim FC Penzing gegründet. Bisher konnten sich die ersten Herren-Mannschaften vier Mal zur deutschen Meisterschaft und fünf Mal für den Europacup qualifizieren. Mit Erfolgen bis zum zweiten Platz und vielen Eigengewächsen machte man sich in ganz Deutschland einen Namen. Heuer haben die Penzinger ein anderes Ziel: Klassenerhalt.