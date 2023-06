Stockschießen

Penzings Stockschützen treten ein letztes Mal in der 1. Bundesliga an

Plus Mit dem Heimspiel gegen Zuckenried in Buchloe verabschieden sich Penzings Stockschützen aus der 1. Bundesliga. In der Aufstellung gibt es einige Änderungen.

Von Margit Messelhäuser

Es ist der letzte Auftritt für die Stockschützen des FC Penzing in der 1. Bundesliga. Am Samstag ist ab 16 Uhr in der Eishalle in Buchloe der Aufsteiger Zuckenried zu Gast. Für Penzing geht es nur mehr darum, sich nicht punktlos aus der Liga zu verabschieden.

Diese Saison hatte man sich beim FC Penzing – verständlicherweise – ganz anders vorgestellt. Nach fünf Jahren in der 1. Bundesliga muss das Team den Gang in die Zweite Liga antreten, egal, wie das letzte Spiel zu Hause gegen den Aufsteiger Zuckenried endet. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Penzinger noch mal alles in die Waagschale werfen, um zumindest noch etwas auf der Haben-Seite zu verbuchen.

