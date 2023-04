Stockschießen

Stockschützen des FC Penzing bauen auf den Heimvorteil

Plus Der Bundesliga-Auftakt lief für die Stockschützen des FC Penzing nicht nach Wunsch. In Buchloe steht am Samstag das erste Heimspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Seit fünf Jahren sind die Penzinger Stockschützen in der Sommer-Bundesliga vertreten. Zum ersten Mal ging das Team jedoch diesmal beim Auftakt leer aus. Um noch das angestrebte Ziel, Platz eins oder zwei in der Gruppe, zu erreichen, muss beim Heimspiel am Samstag in Buchloe (Beginn 16 Uhr) ein Sieg her. Und aus gutem Grund sind die Gastgeber optimistisch.

Beim Aufsteiger Zuckenried mussten sich die Penzinger mit 4:6 geschlagen geben. Eine unnötige Niederlage, wie Nationalspieler Matthias Peischer im Nachhinein sagte: Mindestens ein Unentschieden wäre drin gewesen. Doch jetzt gilt es nicht mehr nach hinten zu schauen, sondern sich auf das erste Heimspiel zu konzentrieren.

