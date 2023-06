Stockschützen des FC Penzing gewinnen - aber nur an Erfahrung

Plus Die Bundesliga-Stockschützen des FC Penzing verlieren in Feldkirchen. Für zwei Penzinger war es trotz der Niederlage ein besonderes Erlebnis.

Eine Chance haben die Penzinger Stockschützen noch, um nicht punktlos die 1. Bundesliga zu verlassen – den abschließenden Heimwettkampf gegen Zuckenried. Beim Tabellenführer Feldkirchen jedenfalls gab es nichts zu holen. Für zwei Penzinger dürfte es trotz der Niederlage eine wichtige Erfahrung gewesen sein.

Der Abstieg der Penzinger in die Zweite Liga steht schon länger fest. Auch nach dem vorletzten Wettkampf bleibt das Team um Nationaltrainer Matthias Peischer punktlos am Tabellenende der Gruppe A (0:10). Beim Spitzenreiter Feldkirchen gab es für das Team, das ohne Stefan Gießer antreten musste, nichts zu holen.