Stockschützen des FC Penzing glänzen bei Meisterschaft

Plus U16-Stockschützen des FC Penzing zeigen bei der bayerischen Meisterschaft eine tadellose Leistung. Damit qualifizieren sie sich für den nächsten Saisonhöhepunkt.

Für die Stockschützen des FC Penzing gibt es in der Sommersaison doch noch was zu feiern: Die U16-Mannschaft sorgte bei der bayerischen Meisterschaft für eine Überraschung – endlich eine positive.

Zeitgleich hatten der letzte Spieltag der Sommer-Bundesliga und die bayerische Meisterschaft der U16 stattgefunden – Matthias Peischer, Trainer der U16 und Stammschütze der Bundesliga-Mannschaft, hatte sich für den Nachwuchs entschieden. Er coachte Jonas Aschenbrenner, Simon Egen, Manuel Karpf und Julian Dellinger bei den Titelkämpfen in Schaftlach.