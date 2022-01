Penzings Stockschützen gewinnen Titel in der Bundesliga

Plus Die Penzinger Stockschützen setzen sich in der Winter-Bundesliga gegen 27 andere Mannschaften durch. Die Vorbereitung auf das Turnier gestaltet sich schwierig.

Die Penzinger Stockschützen haben in Regen überraschend die Winter-Bundesliga gewonnen. Zwar gehörte das Team aus dem Landkreis Landsberg in den vergangenen Jahren immer zu den besten Mannschaften, doch heuer waren die Voraussetzungen besonders schwierig.