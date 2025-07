Für den Taekwon-Do-Kämpfer Markus Klingl zahlt sich das Training in China aus

Markus Klingl aus Walleshausen ist nicht nur begeisterter Taekwon-Do-Sportler, sondern auch in anderen Kampfkunstarten unterwegs. So auch im chinesischen Wushu. Für die diesjährige Teilnahme bei den US Open World Martial Arts Championships in Orlando (USA), durfte er mit seinem Trainer Shifu Serge Seguin nach Tianjin (China) zu dessen Lehrer Shijei Yuan Xi reisen. Eine Woche trainierte Klingl dort unter der Leitung von Yuan Xi und Serge Seguin und wurde für die Kategorien „Chinesische Faustform“ und „Chinesische Waffenform“ bei den US Open vorbereitet. Zudem durfte Klingl am Ende der Reise eine Urkunde entgegennehmen, wo er um Meisterschüler ernannt wurde - und der Einsatz zahlte sich aus.

Nach einer schweißtreibenden und beeindruckenden Trainingsreise nach China trat Klingl bestens voerbereitet bei einem der größten Kampfsportturniere der Welt an - die ISKA US Open vermeldeten heuer mit 4500 Teilnehmern sogar einen neuen Rekord. Auch heuer war der Austragungsort das Conorado Springhotel im Disney World Orlando. In 120 Kategorien wurde auf 40 Kampfflächen um die begehrten Pokale und Medaillen gekämpft. Bei den US Open wird selbst im Schwarzgurt-Bereich unterschieden - in Black Belt A (Amateurbereich) und Black Belt AA (Profibereich).

Der Kampfsportler aus Wallenhausen tritt in der höchsten Klasse an

Diesmal trat Markus Klingl in der Kategorie Black Belt AA. In dieser Klasse war schon an der Kleidung zu sehen, dass die Teilnehmer auf jedes Detail achten - vom Anzug, dem Ausdruck, der Technik, bis zur Härte und Schnelligkeit. Bei teilweise bis zu 20 Starter in einer Kategorie war die Konkurrenz sehr groß, sowohl bezüglich der Quantität als auch Qualität. Klingls erster Wettkampf fand in der Kategorie „Korean Form Challenge“ statt. In der Vorrunde belegte er Rang zwei und stand damit im Halbfinale. Dort musste er sich mit 1:2 dem Erstplatzierten der Vorrunde geschlagen geben und landete auf einem hervorragenden 3. Platz.

Noch besser lief es für den Walleshausener in der Kategorie „Chinesische Faustform“ mit seiner Wettkampfform aus dem Changquan (eine Stilrichtung des Wushu, auf Deutsch Langfaust) und in der Kategorie „Chinesische Waffenform“ mit seiner Waffe Shuang Gou (auf Deutsch Doppelhakenschwert). Die Waffenform durfte Klingl erst mit der Erlaubnis von Meister Yuan Xi lernen, da diese Form eine Familienform ist und die speziellen Formen nur an Familienmitglieder weitergegeben werden dürfen. In beiden Kategorien belegte Klingl einen überragenden zweiten Platz.

Im letzten Wettkampf verpasst Klingl nur ganz knapp Gold

In der Kategorie „Japanische Waffenform“ sicherte sich Klingl den 5. Platz, der in Anbetracht der großen und starken Konkurrenz ebenfalls ein großer Erfolg war. Der krönende Abschluss des mehrtägigen Wettkampfs war noch einen zweiten Platz in der Kategorie „Traditionel Forms“. Mit der Wertung 9.98/9.98/9.99 war er zwar punktgleich mit dem Ersten, der aber mit zweimal 9.99 aufgrund der Einzelwertungen gewann. Mit insgesamt vier Pokalen in den höchsten Schwarzgurt-Klassen war der Wettkampf für Markus Klingl ausgesprochen erfolgreich. (AZ)