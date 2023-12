Eine Weltmeisterschaft zum Abschluss der Karriere

Landsberger Boogie-Woogie-Paar überzeugt bei Titelkämpfen in Genf. Warum es für Karin Niedermayer und Peter Schütz der letzte Wettkampf ist.

Bei der Weltmeisterschaft im Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll in Genf, konnte sich das Landsberger Tanzpaar vom RRC Jahn Landsberg, Karin Niedermayer und Peter Schütz, noch mal ein gutes Ergebnis sichern. Für die beiden war es dabei ein besonderes Turnier, denn es war ihr letztes.

Niedermayer/Schütz gehörten zu den fünf deutschen Paaren der Seniorklasse, die für die zum Jahresende der Saison stattfindende Weltmeisterschaft im Boogie-Woogie nominiert worden waren. Durch das immer jünger werdende Starterfeld – 35 Jahre ist das Einstiegsalter für die Senior-Klasse – war der Wettkampf noch mal eine große Herausforderung. Die Halle des gut organisierten Wettkampfes war schon am Vormittag gut gefüllt und es herrschte eine wahre „weltmeisterliche“ Stimmung.

Beim Boogie-Woogie ist viel Improvisation gefragt

Karin Niedermayer und Peter Schütz wollten zum Jahresende noch einmal Gas geben und zeigen, was sie können. Da das Lied beim Boogie-Woogie vorher nicht bekannt ist, sorgt dies für besondere Anspannung. Beim Boogie-Woogie wird nämlich keine Choreografie getanzt, wie beim Rock ’n’ Roll. Vielmehr muss das Paar mit den zuvor trainierten und abgesprochenen Figuren (Highlights, Akrobatik, schwierige Schrittfolgen) auf die Liedstruktur eingehen – zudem ist Spontanität gefragt, um das Lied im Tanz darzustellen.

Die Vorrunde klappte für das Landsberger Paar nicht nach Wunsch und so stieg die Anspannung bis zur Zwischenrunde, denn in dieser musste alles passen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Noch einmal gut vorbereitet und eingetanzt, klappte die Runde wirklich gut und die beiden waren sehr zufrieden. Zwar reichte es knapp nicht für den Einzug ins Halbfinale, jedoch waren Niedermayer/Schütz am Ende das zweitbeste deutsche Paar – ein toller persönlicher Erfolg für die beiden.

Eine erfolgreiche Karriere geht zu Ende

Diese Weltmeisterschaft zeigte, dass viele neue, „junge“ Seniors in die Szene nachrücken. Besonders Frankreich, Italien und Schweden werfen den Hut in den Ring“, womit der Aufwand, hier gegenzuhalten immer größer wird. Aus diesem Grund ziehen sich Karin Niedermayer und Peter Schütz nach zwölf Jahren mit Höhen und Tiefen, vielen Treppchenplätzen und Erfolgen, wie Weltranglistenplatz sieben oder dem Gewinn der Silbermedaille der European Masters Games aus dem aktiven Turniersport zurück. (AZ)