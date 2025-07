Spendenlauf des FC Weil knackt Teilnehmerrekord – mehr als 600 Sportler dabei

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Spendenlaufs in Weil hatten vorab eine Hoffnung: dass die 500-Teilnehmer-Marke geknackt würde. Nun ist klar: Die Veranstaltung des FC Weil, ohnehin eine der größten ihrer Art im Landkreis Landsberg, hat in ihrer vierten Ausgabe sämtliche Erwartungen übertroffen. Exakt 626 Menschen kamen am Sonntag zusammen, um den Kampf gegen Kinderkrebs und Multiple Sklerose (MS) auf der Laufstrecke zu unterstützen. Im vergangenen Jahr hatten knapp 450 Läuferinnen und Läufer teilgenommen – bis dato Höchstwert.

Teilnehmerrekord: 600 Menschen nehmen am Spendenlauf des FC Weil 2025 teil

„Wir waren echt überwältigt“, sagte Lucia Höss, Mit-Organisatorin des Spendenlaufs. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aus dem Umkreis gekommen – alleine rund 60 aus dem Nachbarort Schwabhausen –, man habe aber auch Anmeldungen aus München, Fürstenfeldbruck oder Weilheim gehabt. Zahlreiche Vereine aus der gesamten Region hatten vorab für die Veranstaltung geworben und angekündigt, teilnehmende Mitglieder zu unterstützen. So nutzten etwa Fußballmannschaften den Lauf als Teil der Saison-Vorbereitung.

Insgesamt, sagte Höss, sei der Spendenlauf ein „voller Erfolg“ gewesen. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, viele Menschen seien zum Anfeuern gekommen, alle Läuferinnen und Läufer hätten das Ziel gesund erreicht. Mit den sportlichen Ergebnissen müssen sie sich indes noch etwas gedulden – wegen eines technischen Problems liegen die genauen Zeiten erst innerhalb der kommenden zwei Tage vor, abrufbar über die Internetseite des Spendenlaufs (www.fcweil.de/spendenlauf).

Sport-Veranstaltung kommt Kampf gegen Kinderkrebs und MS zugute – auch 2026

Der genaue Erlös steht noch nicht fest, die Abrechnung dürfte noch einige Tage andauern. Höss geht aber davon aus, dass sich die Spendensumme mindestens im höheren vierstelligen Bereich bewegt. Sie kommt jeweils zur Hälfte der „Gesellschaft für KinderKrebsForschung“ (GKKF) mit Sitz in Geltendorf sowie der „Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft“ (DMSG) zugute. Und das auch im kommenden Jahr: Nach Auskunft von Höss wird der FC Weil den Spendenlauf 2026 erneut ausrichten – dann möglicherweise auch auf neuer Strecke, da die bisherige bei noch mehr Andrang an Grenzen stoßen könnte.