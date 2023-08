Damen 60 des TC Landsberg steigen in die Bayernliga auf

Der TC Landsberg zieht eine erfolgreiche Bilanz. Das Aushängeschild des Tennisclubs sind die Damen 60.

Am letzten Spieltag beim TC Rot-Weiß Nördlingen haben sich die Tennis-Damen 60 des TC Landsberg mit einem 4:2-Sieg die Meisterschaft in der Landesliga in ihrer Gruppe gesichert. Damit ist der Aufstieg für das Team um Jutta Dyroff in die Bayernliga geschafft.

Die Mannschaftsführerin hat in der gesamten Saison alle sechs Einzel gewonnen sowie fünf Doppel. Ihre Partnerin Sabine Richter hat fünf Einzelsiege erspielt und ebenfalls fünf Doppel gewonnen. Diese Spitzenleistung der sehr erfahrenen und spielstarken Damen ragt auch bei der Bilanz der diesjährigen Sommerrunde aller TCL-Mannschaften heraus – es ist die einzige Meisterschaft eines TCL-Teams.

Mehrere Mannschaften spielen lange um den Aufstieg mit

Etliche Mannschaften waren mit ihrem erreichten zweiten Platz jedoch nah dran am Gruppensieg. Bei den Herren 65 (Mannschaftsführer Wolfgang Zenker) war Heinz Hack mit fünf Einzelsiegen und 4:1 in den Doppeln herausragend. Bei den Damen 40 II (Mannschaftsführerin Simone Walter) entschied Fanny Fritsche mit sechs Einzel- und fünf Doppelsiegen fast alles für sich. Besonders erfolgreich beim Freizeit-Damen-Doppel 65 (Mannschaftsführerin Uta Jell) waren Roswitha Happach und Ilona Kannamüller mit fünf gewonnen Matches.

Ebenfalls Vizemeister sind die Knaben 15 (Mannschaftsführer David Malek). Hier erreichte Quirin Zimmer vier Siege im Einzel bei nur einer Niederlage. Den zweiten Platz belegten auch die Knaben 15 II um Mannschaftsführer Vincent Bader, bei denen Jonathan Stoeckl allein drei Einzelsiege beisteuerte. Auch das Team Dunlop Midcourt U10 mit Mannschaftsführer Ferdinand Rieth wurde Vizemeister. Besonders erfolgreich hier waren Maximilian Frank mit vier Einzelsiegen und Clemens Goerges mit drei Siegen im Einzel. (AZ)