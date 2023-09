Erpftinger Tennisspieler dominieren bei Cup des TC Landsberg

Beim Sparkassen-Cup des TC Landsberg holt Erpfting drei Siege. Mit Schondorf hat auch ein Team vom Ammersee Grund zum Jubeln.

Erst zwang die Corona-Pandemie die Veranstalter des Sparkassen-Cups zur Absage, dann verhinderte der Regen die Austragung des Tennisturniers. Heuer konnte es nun wieder stattfinden. Angemeldet hatten sich in neun Altersklassen – angefangen bei der U10 Midcourt bis zur U18 – 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um sich im sportlichen Wettstreit auf rotem Sand beim Sparkassen-Cup des Tennisclubs Landsberg zu treffen und zu messen. Zu gewinnen gab es Pokale, Medaillen, Sachpreise und Gutscheine, die von heimischen Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden.

Je nach Teilnehmerzahl wurde im K.-o.-System gespielt oder in einem Gruppenmodus, bei dem jeder gegen jeden antreten musste. Wer im ersten K.-o.-Spiel verlor, konnte anschließend in der Neben-Trost-Runde noch weitere Spielerfahrungen sammeln. Alle Spielerinnen und Spieler zeigten bei hohen Temperaturen sehr viel Einsatz und haben körperlich viel geleistet.

SV Erpfting ist mit seinem Nachwuchs erfolgreich

Höhepunkt waren die Finalspiele. Erfolgreichster Verein war der Landsberger Nachbarverein SV Erpfting, der allein drei Siegerpokale errang. Bei den Buben (U12) überragte Ben Hieronymus ohne Satzverlust. In der nächstälteren Kategorie bei den Mädchen (U14) siegte Romy Sterner. Sie musste nur einen Satz abgeben. Bei den männlichen Jugendlichen (U16) gewann Simon Bremser ebenfalls ohne Satzverlust.

Zwei Meisterpokale gingen an den TSV Schondorf vom Ammersee. Frieda Häusler siegte bei den Mädchen in der Altersklasse U12 und bei den Buben U14 gewann Timo Haberl, dessen Gegner allerdings nach ausgeglichenem Spiel verletzungsbedingt aufhören musste. Im Wettbewerb der Jugendlichen U18 triumphierte ohne Satzverlust Jakob Frank vom SV Stöttwang. Die einzige Siegertrophäe für den gastgebenden TC Landsberg erkämpfte sich Ferdinand Rieth in der Altersklasse U10 Midcourt. (AZ)

