Tennis-Damen des TSV Schondorf steigen in die Bayernliga auf

Riesenjubel auf der Tennisanlage in Schondorf: Nach einem packenden Duell bezwang das Damen-Team 40 Landesliga I des TSV Schondorf die Konkurrentinnen vom TC Eichenau mit 5:4 und gewann die Meisterschaft in der Gruppe 94 Süd. Das entscheidende Doppel entschieden die Schondorferinnen Julia Friemel und Nina Hausdorff souverän in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:2 für sich.

„Ich gratuliere der gesamten Mannschaft und ihrem Trainer Ulli Klappert zu diesem grandiosen Erfolg. Unsere Damen haben keines ihrer sieben Matches verloren und mit 14:0 Punkten eine Top-Saisonbilanz eingefahren“, freute sich Moni Fels, Sportwartin der Tennisabteilung des TSV Schondorf und die treibende Kraft bei der Zusammenstellung des Erfolgsteams. Die Meisterschaft bedeutet gleichzeitig den Aufstieg in die Bayernliga Süd und damit neue sportliche und organisatorische Herausforderungen für die Mannschaftsführerin Julia Friemel und ihre Tennisdamen. Für den TSV Schondorf spielten: Monika Fels, Sabine Albrecht, Susanne Futterknecht, Vera Lemkamp, Nicola Wisniowski, Julia Friemel, Ingrid Götz, Silvia Gerteis, Nia Hausdorff, Ines Uhl und Christine Wichert.

Schwerpunkt beim TSV Schondorf liegt auf der Jugendarbeit

Der sportliche Erfolg des Teams unterstreicht die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der Tennisabteilung des TSV Schondorf. In den vergangenen drei Jahren stieg die Mitgliederzahl der Abteilung um 80 auf aktuell 330 Mitglieder. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Jugendarbeit: Über die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Abteilungsleiter Hartmut Keller sieht die Kapazitätsgrenze seiner Abteilung in naher Zukunft erreicht. „Uns fehlt eine Tennishalle zu unserem Glück, um den Trainings- und Wettbewerbsbetrieb rund ums Jahr zu gewährleisten und damit unsere Attraktivität zu erhalten.“ (AZ)