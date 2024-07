Überraschender Meistertitel für Tennis-Herren des TC Landsberg

Die Herren 40 des Tennisclubs Landsberg sind ungeschlagener Meister in ihrer Spielgruppe, der Südliga 2, geworden. Das Team um Mannschaftsführer Tobias Zinner konnte sich in allen sechs Partien durchsetzen. So steht am Ende ein zuvor nicht geplanter und nach den Ergebnissen der Vorsaison auch nicht erwartbarer Aufstieg. In der beinahe gleich besetzten Gruppe, hatte es im Vorjahr nur einen Sieg und knappe Niederlagen gegeben. Dank guter Form und Verletzungsfreiheit der „Stamm-Neun“ und den entscheidenden Leistungen des Ersatzmanns Rudi Bauer, war das Team aber heuer erfolgreicher. Knackpunkt war wohl das Heimspiel gegen Westerheim, in dem bei einem 5:4-Sieg sechs Matches in den Tiebreak gingen.

Beim Nachholspiel in Mindelheim sorgt Landsberg schnell für Klarheit

Vor dem finalen Nachholspiel in Mindelheim, nötig wegen eines Regenabbruchs Ende Juni, war klar, dass drei Matchpunkte reichen würden. Die Spiele wurde fortgesetzt. Nach den Einzeln konnte schon gefeiert werden. Erwähnenswert ist, dass Tobias Dreischulte dabei einen 1:5-Rückstand aus dem Juni in einen 7:5 und 6:1 Sieg verwandelte und Josef Kurucz in einem knappen Match seine „weiße Weste“ der Saison bewahrte – zwölf Siege in Einzel und Doppel im Jahr 2024.

Zum Team gehören Daniel Koller, Tom Feuerstein, Josef Kurucz, Christian Marx, Andreas Kraus, Rudi Bauer, Frank Scholz, Helge Schreull, Tobias Dreischulte und Tobias Zinner. (AZ)