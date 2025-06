Wirbel um das Testspiel des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg

Eigentlich sollte der letzte Test vor dem ersten Pokalspiel des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg in Kaufering stattfinden. Dann sagte der Gegner, der Liga-Konkurrent TSV 1860 München II, kurzfristig ab, dann doch wieder zu, aber in München und jetzt findet die Partie am Sonntag, ab 10.30 Uhr in Landsberg statt.

So viel Wirrwarr um ein Fußball-Testspiel gibt es selten - immerhin kann es jetzt stattfinden. Erst wenige Tage vor dem am Sonntag angesetzten Spiel hatte Landsbergs Trainer Alex Schmidt von den Münchnern die Absage erhalten - als Grund wurde Spielermangel angegeben. Dann jedoch hatten die Münchner ein zweimal 30-minütiges Spiel auf dem Trainingsgelände in München angeboten. Am Freitag nun hat Schmidt erfahren, dass die Partie dort auf Kunstrasen ausgetragen würde - angesichts der vorhergesagten Temperaturen von rund 30 Grad, ein Unding.

Am ersten Juli-Wochenende treten die Landsberger im Pokal in Pullach an

Also wurde nochmal „verhandelt“, jetzt findet das Spiel am Sonntag, 29. Juni, ab 10.30 Uhr auf dem zweiten Platz im 3C-Sportpark in Landsberg statt - das ist jedenfalls der Stand am Freitagmittag... Bereits am nächsten Wochenende wird es für die Landsberger dann erstmals ernst, dann ist Schmidt mit seinem Team zum Pokalspiel in Pullach zu Gast.