Christl Rupprecht wird mit fast 90 Jahren deutsche Meisterin

Christl Rupprecht aus Schondorf wird demnächst 90 Jahre alt. Die begeisterte Tischtennis-Spielerin macht sich ein vorzeitiges Geschenk - und hat große Pläne.

Einen beachtlichen Erfolg feierte vor Kurzem Christl Rupprecht aus Schondorf: Kurz vor ihrem 90. Geburtstag wurde sie im Doppel deutsche Meisterin im Tischtennis. Demnächst will sie international auf Titeljagd gehen.

In Ahrensberg wurde die deutsche Senioren-Meisterschaft im Tischtennis ausgetragen. Mit dabei die 89-jährige Christl Rupprecht aus Schondorf. Da sie aber die Einzige in dieser Klasse war, musste sie bei den jüngeren Damen mit antreten. Im Einzel belegte sie den vierten Platz, im Doppel dagegen ging es ganz nach oben aufs Treppchen. Zusammen mit Regina Isern (Meiderichter TTC) gewann die Schondorferin das Duell gegen das andere Damen-Duo.

Damit soll aber noch nicht Schluss sein in dieser Saison: Ende Juni will Rupprecht mit ihrer Partnerin auch bei den Europameisterschaften antreten, die in Norwegen ausgetragen werden.

Bei einer Europameisterschaft hat sich schon Bronze gewonnen

Gut möglich, dass die gebürtige Münchnerin, die aber schon im Alter von drei Jahren nach Schondorf gezogen war, wieder eine Medaille mit nach Hause nimmt – es wäre nicht die erste. Einmal, erzählte sie im Gespräch mit unserer Redaktion, habe sie dort zusammen mit einer Spielerin aus Holland, die ihr zugelost worden war, Bronze geholt.

Seit Ende der 1970er-Jahre spielt Christl Rupprecht beim TSV Schondorf Tischtennis. Über einen langen Zeitraum engagierte sie sich auch in der Abteilungsleitung. „Beim Tischtennis bin ich unter lebenslustigen und aktiven Menschen“, beschreibt sie. „Da komme ich raus aus der Wohnung und kann meine Erfahrung an jüngere Spieler weitergeben.“

Das macht sie nämlich besonders gerne, sich um „die Neuen“ im Verein zu kümmern und Hilfestellungen zu geben. Anderen zu vermitteln, was Tischtennis für eine tolle Sportart ist, sei ihr ein großes Anliegen. (AZ)