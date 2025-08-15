Schwimmer Matthias Weiss vom VfL Kaufering wird Masters-Weltmeister

In Singapur fanden in diesem Jahr die Masters-Weltmeisterschaften im Schwimmen statt. Zwei Athleten des VfL Kaufering waren nicht nur dabei - Matthias Weiss kam auch als mehrfacher Titelträger von den Meisterschaften zurück. Doch auch Sascha Schäfer zeigte beachtliche Leistungen, auch wenn es für ihn angesichts der starken Konkurrenz nicht für einen Podestplatz reichte.

Mit beeindruckender Ausdauer, Technik und Renntaktik setzte sich Weiss souverän gegen starke internationale Konkurrenz durch. Seine Lagen-Rennen waren taktische Meisterleistungen, bei denen er seine Erfahrung voll ausspielen konnte. Im Rückenfinale ließ er von Anfang an keinen Zweifel daran, wer das Becken als Erster verlassen würde.

Für Matthias Weiss war es ein sportliches Highlight

„Das war mein sportliches Highlight des Jahres – vielleicht sogar des Jahrzehnts“, sagte Weiss nach seinem letzten Rennen. „Mit drei Goldmedaillen und einer Bronzenen hier abzureisen, fühlt sich einfach fantastisch an.“ Den Titel in seiner Altersklasse M70 sicherte sich der Athlet des VfL Kaufering über 200m Lagen in einer Zeit von 2:52,18min, über 400m Lagen (6:21,24min) und 100m Rücken (1:18,19min), Bronze gab es für ihn über 100m Freistil in einer Zeit von 1:06,89min.

Sascha Schäfer feiert ein gelungenes WM-Debüt

Auch Sascha Schäfer, der in der Altersklasse M30 an den Start ging, zeigte bei seinem WM-Debüt in Singapur eine beachtliche Leistung. In einer der am stärksten besetzten Altersgruppen der Meisterschaften schwamm er mehrfach ins solide Mittelfeld – ein Ergebnis, das angesichts des weltweiten Teilnehmerfelds keineswegs selbstverständlich ist. Er erzielte über 50m Delfin eine Zeit von 28,87sec und über 50m Freistil 27,02sec. „Die Konkurrenz war unglaublich stark, viele ehemalige Top-Leistungsschwimmer aus verschiedenen Nationen waren am Start. Umso stolzer bin ich, dass ich hier mithalten konnte“, sagte Schäfer nach seinem letzten Wettkampftag. Sein Einsatz und seine Technik überzeugten, und sein Auftritt dürfte ihm weitere Motivation für kommende Wettbewerbe liefern.

Doch für die beiden war diese Weltmeisterschaft mehr als nur ein Vergleich auf internationalem Niveau: Die Masters-Weltmeisterschaften bringen Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammen – von 25 bis über 90 Jahren. Dabei geht es nicht nur um Titel, sondern auch um sportlichen Austausch, Fairness und die gemeinsame Leidenschaft fürs Schwimmen. (AZ)