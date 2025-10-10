Topplatzierungen für Kauferinger Ruderer bei Regatta

Mit einem beeindruckenden Satz an Medaillen und starken Leistungen verabschiedete sich der Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) bei der Regatta in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) aus der Saison. Trotz wechselhaften Wetters und regnerischem Auftakt zeigten die Athletinnen und Athleten auf dem Wasser, was in ihnen steckt – und sorgten für einen rundum gelungenen Abschluss eines intensiven und erfolgreichen Ruderjahres.

Moritz Nitsche dominierte den Junioren-Einer B (JM 1x B) gleich doppelt und sicherte sich zweimal den 1. Platz mit der schnellsten Zeit von 1:58.33 Minuten. Insgesamt konnte sich der RCLK sechs Silbermedaillen sichern: Unter anderem überzeugte Victoria Voigt im Juniorinnen-Einer B (JF 1x B) mit zwei starken 2. Plätzen und ihrer Zeit von 2:08.61 Minuten.

Im Junioren-Doppelvierer B (JM 4x B) ruderten Nino Bagaric, Moritz Nitsche, David Teipel und Simon Greinwald auf Platz 2 in 1:40.16 Minuten. Janne Falise und Jakub Lange erreichten im Junioren-Doppelzweier B (JM 2x B) den 2. Platz in 2:12.94 Minuten. Lea Wendl und Henriette Barby sicherten sich im Juniorinnen-Doppelzweier B den 2. Platz mit 2:09.76 Minuten. Des Weiteren konnte sich Holger Niemeier, in Renngemeinschaft mit dem RC Lindau, im Masters-Männer-Doppelvierer A-H (MM 4x) gleich zweimal den 1. Platz mit der schnellsten Zeit von 1:42.58 Minuten sichern.

Trainer Benedikt Barby zeigte sich begeistert: „Was unsere Mannschaft hier geleistet hat, ist einfach großartig. Die Ergebnisse spiegeln nicht nur das Talent, sondern auch den Teamgeist und die harte Arbeit wider, die wir über die Saison hinweg investiert haben.“