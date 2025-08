Landsberg wirft Schwaben Augsburg aus dem Pokal

Pokal-Wahnsinn nach Regenguss. Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat am Dienstagabend in einem großartigen Kampfspiel Regionalligist Schwaben Augsburg mit einem 2:1-Sieg aus dem bayerischen Toto-Pokal gekegelt. Landsberg steht jetzt im Achtelfinale – und damit unter den letzten 16 von ursprünglich 64 Teams, die sich für die Hauptrunde qualifiziert hatten. Es war der zweite Pokalsieg innerhalb von drei Jahren gegen Schwaben: Bereits im Juli 2022 feierten die Landsberger, damals noch unter Spielertrainer Sascha Mölders einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen. Diesmal musste der Anpfiff im 3C-Sportpark witterungsbedingt um eine Viertelstunde verschoben werden – und nach 97 Minuten war die große Überraschung, der Schwabenstreich am Lech, perfekt.

Thomas Ernstberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regenguss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis