Trainer des VfL Denklingen: „Den Ball irgendwie über die Linie drücken“

Es wird langsam brenzlig für Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen. Nach dem 0:3 bei Tabellenführer SV Planegg-Krailling am vergangenen Spieltag ist die Truppe um Spielertrainer Chris Schmitt (36) auf Relegationsplatz 12 abgerutscht. Die Bilanz der letzten sechs Spiele: Fünf Niederlagen, ein Unentschieden – und in 540 Minuten gerade mal zwei Tore erzielt.

Gesamt bislang: Elf Punkte und elf Tore (nur Schlusslicht Wolfratshausen hat weniger erzielt) aus zwölf Spielen. Noch dazu, wo die langjährige „Lebensversicherung“ des VfL lange fehlt: Ohne die Tore von Torjäger Simon Ried (31), der mit einem Kahnbeinbruch für den Rest des Jahres ausfällt, herrscht, weil auch Dominik Karg (31) fehlt, Flaute im Sturm. „Der Druck steigt“, weiß Schmitt. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir punkten. Egal, wie.“ Devise: „Den Ball irgendwie über die Linie drücken – die Leistung passt ja, aber das hilft nichts, wenn man keine Tore schießt.“

Und jetzt kommt am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) mit Aufsteiger MTV München (derzeit Platz 7) ein Team nach Denklingen, das genau den Stürmer hat, den der VfL gerade so dringend brauchen könnte: Der ehemalige Hachinger Drittliga-Profi Alexander Kaltner (25), der den MTV in die Bezirksliga schoss, mischt gerade auch diese Liga auf: 19 Mal hat er in der laufenden Saison schon getroffen – öfter als alle Denklinger zusammen.

Seit 2022 erzielte der Münchner Spielertrainer in 79 Spielen sagenhafte 109 Tore. „Er ist eine Waffe“, sagt MTV-Sportleiter Nikolai Mende. Da heißt’s höllisch aufpassen für Simon Sporer (24), der erneut das Tor hüten wird, und Co., um die nächste Pleite zu verhindern. „Der MTV ist gefühlt gar kein Aufsteiger – da spielen absolute Granaten“, so Schmitt. Der prominenteste Name fehlt allerdings: Elias Beckenbauer (23), ein Enkel des „Kaisers“, ist an der Ferse verletzt.