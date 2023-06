Trampolinspringer der FT Jahn Landsberg holen Medaillen

Bei der bayerischen Meisterschaft im Trampolinspringen zeigt sich das Team der FT Jahn Landsberg gut in Form. Trotz harter Konkurrenz gelingt der Sprung aufs Treppchen.

Mit einem siebenköpfigen Team trat die Trampolin-Abteilung der FT Jahn Landsberg bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften in Neu-Ulm an. Mit insgesamt 120 Teilnehmenden war dies der bislang größte Wettkampf für die Landsberger Sportler und Sportlerinnen.

Elisabeth Bauer zeigte in der Klasse der Elfjährigen als jüngste Springerin zwei gute Übungen, verpasste aber in dem starken Teilnehmerfeld knapp das Finale. Benno Vivell startete bei den Zwölfjährigen und turnte routiniert Pflicht und Kür. Im Finale bestätigte er seine Konstanz und gewann Bronze. Sein Bruder Johann war in der Klasse der 15-Jährigen am Start. Mit einer bemerkenswerten Sprunghöhe und schwierigen Kür sicherte er sich einen Platz im Finale. Nur um wenige Zehntel verfehlte er die Silbermedaille – auch für ihn gab es am Ende Bronze.

Zwei Jahn-Turner auf den Plätzen zwei und drei

Luisa Campos trat ebenfalls in der AK 15 an und traf auf große Konkurrenz: 28 Turnerinnen sprangen um den Einzug ins Finale. Luisa zeigte eine gute Vorstellung und auch wenn sie das Finale knapp verpasste, durfte sie stolz auf ihre Leistung sein.

Gleich drei Turner der FT Jahn waren in der AK 13 am Start: Valentin Bauer, Felix Jakob und Valentin Chalupar. Für Valentin Bauer, der erst seinen zweiten Wettkampf turnte, reichte es noch nicht für die Finalteilnahme. Felix Jakob und Valentin Chalupar hingegen schafften den Sprung in die Endrunde. Auch hierbei zahlte es sich aus, dass Landsbergs Trainer Juri Olbrich großen Wert auf durchgeturnte Übungen legt. Beide schafften es aufs Podest: Felix Jakob erturnte sich die dritte Bronzemedaille für Landsberg, und Valentin Chalupar wurde bayerischer Vizemeister.

Einmal Silber, dreimal Bronze – die Ausbeute der Jahnler konnte sich sehen lassen. Besonders stolz war Juri Olbrich darauf, dass alle ihre Übungen durchturnten – die FT Jahn Landsberg ist inzwischen eine feste Größe im bayerischen Trampolinsport geworden. (AZ)