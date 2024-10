Turner von Jahn Landsberg bei bayerischer Meisterschaft erfolgreich

Für Bayerns beste Trampolinspringer ging es dieses Jahr zu den Titelkämpfen nach Friedberg. Zum ersten Mal wurden dabei am ersten Wettkampftag die Einzelmeisterschaften und am Tag darauf die Synchronmeisterschaften ausgetragen. Somit hieß es für die Turnerinnen und Turner von Jahn Landsberg gleich zweimal an einem Wochenende „volle Konzentration und alles geben“!

Gut vorbereitet starteten die sechs Landsberger und Landsbergerinnen in ihren jeweiligen Wettkampfklassen. Elisabeth Bauer hatte es in der Wettkampfklasse (WK) der 11-/12-Jährigen mit der zahlenmäßig stärksten Konkurrenz zu tun. 16 Mädchen kämpften um den Einzug ins Finale der besten Acht, Elisabeth überzeugte mit einem souveränen Vorkampf aus Pflicht und Kür und belegte im Finale den starken 7. Platz.

Jahn Landsberg stürmt das Siegertreppchen

In der WK 13/14 der Buben räumten die vier Turner der FT Jahn richtig ab. Alle zeigten bereits im Vorkampf, dass sie Chancen aufs Treppchen hatten. Im Finale kam es dann zu einem „Fotofinish“: Mit dem denkbar knappsten Vorsprung von fünf Hundertsteln gewann Valentin Chalupar vor seinem Teamkollegen Felix Jakob und gewann den Bayern-Cup. Doch damit nicht genug: Benno Vivell erturnte die Bronze-Medaille und Leo Proft komplettierte die sensationelle Teamleistung mit dem 4. Platz.

Johann Vivell trat nicht nur gegen Gleichaltrigen (WK 16) an, sondern bekam es aufgrund der Zusammenlegung der Wettkampfklassen auch mit den erwachsenen Turnern zu tun. Doch der Landsberger zeigte von Beginn an, dass er es auch mit älteren Turnern aufnehmen kann. Johann glänzte im Finale nicht nur mit einer guten Ausführung, sondern zeigte mit zehn verschiedenen Saltos bei zehn Übungsteilen die anspruchsvollste Finalübung und gewann Gold.

Auch die drei Synchronpaaren der FT Jahn rechnete sich Chancen aufs Podest aus. Nina Jakob und Elisabeth Bauer hatten im Vorkampf etwas Pech und verpassten knapp den Einzug ins Finale. Den Endkampf erreichte das Duo Valentin Chalupar/Johann Vivell zwar, doch eine Unachtsamkeit verhinderte den Sprung aufs Treppchen. Somit war es an Benno Vivell und Felix Jakob, für Landsberg doch noch Edelmetall zu erturnen. Beide behielten die Nerven und sicherten sich in der Klasse WK 13/14 den Meistertitel. Ein toller Erfolg auch für Trainer Juri Olbrich. (AZ)