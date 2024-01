Viermal Edelmetall für Trampolinspringer von Jahn Landsberg

Die FT Jahn Landsberg schickt bei der bayerischen Meisterschaft im Synchronspringen vier Paare an den Start. Nicht nur zwei Mädchen feiern eine gelungene Premiere.

Gleich vier Landsberger Trampolin-Paare von der FT Jahn Landsberg hatten sich für die bayerischen Synchronmeisterschaften qualifiziert und fuhren mit guten Aussichten auf die eine oder andere Medaille nach Erlangen zum Wettkampf.

In der Klasse der Elf- und Zwölfjährigen startete zum ersten Mal Elisabeth Bauer mit ihrer Synchronpartnerin Nina Jakob. Gleich im Vorkampf bewiesen die Mädchen, dass sie gut trainiert hatten und qualifizierten sich nach Pflicht und Kür mit einem Synchronwert von 9,05 Punkten (von maximal 10) für das Finale der besten Paare. Ein kleiner Wackler in der Finalkür verhinderte das Erreichen der Silbermedaille, doch mit dem dritten Platz bei ihren ersten bayerischen Titelkämpfen können die beiden Turnerinnen mehr als zufrieden sein.

Die Silbermedaille nur ganz knapp verpasst

Johann Vivell und Luis Leonhardt (Altersklasse Ü16) konnten an selber Stelle 2022 schon einmal mit Edelmetall glänzen und sprangen dementsprechend selbstbewusst ihren Vorkampf. Nach zwei sicher geturnten Übungen hieß es auch für dieses FT-Jahn-Paar: ab ins Finale. Auch dort zeigten Johann und Luis, dass sie schon einige Jahre erfolgreich zusammen turnen und beendeten nach einer ordentlichen Finalkür den Wettkampf. Mit 36,93 Punkten fehlten weniger als sieben Zehntel zum Vizetitel, doch auch hier war der Platz auf dem Treppchen Grund zu großer Freude bei den beiden ältesten der Jahn-Truppe.

In der Altersklasse der 12- bis 15-Jährigen konnte die Mannschaft aus Landsberg sogar mit zwei Paaren an den Start gehen. Valentin Chalupar startete dieses Jahr mit Felix Jakob und Valentin Bauer sprang mit Benno Vivell. Valentin Chalupar, der wenige Wochen zuvor Zweiter bei den schwäbischen Meisterschaften geworden war, ging mit einer leichten Erkältung an den Start und konnte mit seinem Partner nicht ganz die gewohnte Leistung abrufen. Dennoch lieferten beide einen soliden Wettkampf und zum dritten mal hieß es an diesem Tag: Bronze für Landsberg.

Jahn-Duo bekommt die Nerven in den Griff

Auch das Duo Benno Vivell und Valentin Bauer war zum ersten Mal in dieser Konstellation auf einem Synchronwettkampf. Im Vorkampf spürte man die Nervosität noch ein wenig, doch im Finale zeigten die beiden, dass sie etliche Übungen im Training erfolgreich absolviert hatten. Nach zehn synchron geturnten Sprüngen war die Freude bei den Turnern und Mitgereisten extrem als groß: Benno und Vali holten sich den Titel des bayerischen Vizemeisters im Trampolin-Synchronturnen. Somit schafften alle vier Paare der FT Jahn Landsberg den sprichwörtlichen Sprung auf’s Treppchen und mit viermal Edelmetall war auch der Trainer Juri Olbrich wieder einmal mehr als zufrieden mit seiner Trampolintruppe. (AZ)