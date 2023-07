Ammersee-Triathlon lockt die Ausdauersportler nach Dießen

Am Samstag findet in Dießen wieder der Ammersee-Triathlon statt. Zur Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler gibt es eine Straßensperrung.

„Wir haben wieder fast die Teilnehmerzahl von vor Corona“, freut sich Jörg Fürtig, der Vorsitzende des SC Riederau. Die Rede ist vom traditionellen Ammersee-Triathlon, der am Samstag in Dießen ausgerichtet wird. Doch nicht nur Masse, auch Klasse ist am Start.

Am Samstag, 8. Juli, geht es rund in Dießen, dann treffen sich die Triathletinnen und Triathleten am Ammersee-Gymnasium. „Wir haben 300 Einzelstarts, 19 Staffeln und 80 Starter in der Landesliga“, freut sich Jörg Fürtig über den regen Zuspruch. Allerdings müssen die Helfer dadurch früh aufstehen, denn die Startnummernausgabe findet bereits ab 6.45 Uhr statt.

Viele Helferinnen und Helfer sind im Einsatz

Überhaupt werden viele helfende Hände im Einsatz sein, um die Veranstaltung wieder reibungslos über die Bühne zu bringen. „Zusammen mit Feuerwehr und Wasserwacht sind es etwa 80 Helferinnen und Helfer“, sagt Fürtig. Dennoch werde einige Mitglieder des SC Riederau auch selbst am Start sein. „Für die Kinder und Jugendlichen ist es der letzte Lauf zum Kids-Cup“, so der SCR-Vorsitzende. Und da liegen einige Sportlerinnen und Sportler des Ausrichters sehr aussichtsreich im Rennen um Medaillen.

Den Anfang machen am Samstag ab 9 Uhr aber die Bambini mit einem Swim-and-Run – bei den Kleinsten wird auf die Radstrecke verzichtet. Alle anderen Altersklasse aber müssen sich nach dem Schwimmen mit dem Rad auf die Strecke Richtung Riederau machen, ehe es auf die abschließende Laufstrecke geht. „Die Staatsstraße von Dießen nach Riederau ist deshalb auch von 8.30 bis 13.30 Uhr gesperrt“, sagt Fürtig – die Umleitung ist ausgeschildert.

Auch ein Schnuppertriathlon wird angeboten

Während es für die Triathleten in der Landesliga und beim Kids-Cup um die Zeiten geht, dürften einige andere Sportler erste Erfahrung mit dem Triathlon sammeln, denn es finden neben einem Schnuppertriathlon auch eine Firmen- und Familien-Staffel sowie ein Volkstriathlon statt.

Aber egal, ob Einsteiger oder etablierter Triathlet: Alle Sportlerinnen und Sportler werden sich über Anfeuerung freuen und so hofft man auch auf viele Zuschauer bei dieser Veranstaltung.