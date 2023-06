Triathlon

vor 32 Min.

So reagieren Triathleten aus dem Kreis Landsberg auf das Unglück beim Ironman

Plus Beim Ironman in Hamburg kommt es zu einem tödlichen Unfall. Triathleten aus dem Kreis Landsberg sehen kritisch auf die Sicherheitsvorkehrungen und den Kommerz.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ein tödlicher Unfall bei der Ironman-Europameisterschaft schockiert die Triathlonszene in Deutschland. Auch im Landkreis Landsberg gibt es viele Triathleten, die bereits bei Ironman-Veranstaltungen am Start waren. Unsere Redaktion hat mit einigen über das Unglück gesprochen und was dabei schieflief.

Dem Kauferinger Tom Weikert, mehrfacher deutscher Meister und international erfolgreicher Triathlet, sind die vielen Begleit-Motorräder auf der engen Radstrecke gleich ins Auge gestochen. „Das kann eigentlich nicht sein, dass auf dieser engen Straße mit Gegenverkehr fast zehn Motorräder in der Spitzengruppe mitfahren“, sagt der 49-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen