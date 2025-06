Kauferinger Triathleten schaffen es beim Wettkampf in Ottobeuren aufs Podest

Mit sehr guten Ergebnissen und einigen Podestplätzen kehrte das Triathlon-Team des VfL Kaufering vom Wettkampf im Ottobeuren zurück. Insgesamt 700 Sportlerinnen und Sportler waren bei der sehr gut organisierten Veranstaltung am Start.

Auf der Olympischen Distanz (1, km Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen) siegte Michael Schott mit einer Gesamtzeit von 2:20h in der AK45 (20. Platz Gesamt). Christoph Mathes konnte in der Gesamtwertung mit der Zeit von 2:17h den 14. Platz erreichen und wurde Fünfter in seiner Altersklasse AK35. Bei den Frauen schaffte es Heike Mühlenstädt mit einer Zeit von 2:45h als Dritte auf das Podest der AK40 (14. Platz Gesamt). Zudem belegten Fabian Pröbstl den 7. Platz in der AK25 (2:33h) und Timea Hüttner-Frey den 4. Platz in der AK30 (3:08h). Auf der Volksdistanz (0,7km Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen) verbuchte Ekkehard Happach einen weiteren Sieg für die Kauferinger in der AK65 mit einer Zeit von 1:13h. (AZ)