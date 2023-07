Tietz holt sich beim Schongau-Triathlon den Sieg

Triathlet des VfL Kaufering siegt mit großem Vorsprung. Auch in den Altersklassen stellt Kaufering einige Sieger.

Sechs Aktive vom VfL Kaufering waren beim Schongau-Triathlon am Start und das überaus erfolgreich. Erstmals spielte sich praktisch der komplette Wettkampf in der Nähe des Lechs ab, auf das Radfahren und Laufen in der Altstadt wurde verzichten.

Thomas Tietz vom VfL holte sich dabei auf der olympischen Distanz mit 1500 Meter Schwimmen, 43 Kilometer auf dem Rad und zehn Kilometer Laufen den Sieg. „Mit einem Podestplatz hatte ich schon gerechnet, dass es jetzt aber Platz eins wurde, freut mich natürlich“, meinte Tietz, der in 2:12:35 Stunden die Ziellinie am Schongauer Festplatz mit riesigem Vorsprung überquerte.

Für Thomas Tietz war es eine erfolgreiche Premiere in Schongau

„Im Rennen hat sich das nicht so deutlich angefühlt“, strahlte Tietz nach seinem erfolgreichen Premier beim Schongau Triathlon. „Das Schwimmen lief super, auf dem Rad wusste ich dann aber teilweise gar nicht, wievielter ich bin“, erklärte Tietz, der auf der ersten Laufrunde seinen Vorsprung kontinuierlich ausbaute. „In der zweiten musste ich ihn nur noch verwalten“, sagte Tietz.

Seine Teamkollegen Michael Schott (Platz 14.), und Stefan Kandler (29.) sicherten sich den ersten Platz in ihren Altersklassen. Werner Goldhahn (16.) kam in der Altersklassenwertung auf Platz drei, Stefan Koukal (56.)schaffte es mit Platz neun noch in die Top-Ten seiner Altersklasse.

Thorsten Bauer holt sich Bronze

Auf der Sprintdistanz über 500 Meter Schwimmen im gut 18 Grad warmen Lech, 20 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufen belegte Alexander Wurm von VfL den 13. Platz. Platz drei belegte der Apfeldorfer Thorsten Bauer, der für „Matridu Gefrees“ startet. Beim Regionalliga-Wettbewerb der Herren ging der Sieg an die TG Augsburg, die sich damit auch die bayerische Mannschaftsmeisterschaft sicherten. Für die Augsburger war auch Jules Rau vom SC Riederau im Einsatz.