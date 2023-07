Triathlet aus Dießen quält sich zur dritten WM-Teilnahme in diesem Jahr

Triathlet Dominic Wimmer aus Dießen schafft beim Ironman in Frankfurt trotz massiver Probleme am Ende des Marathons die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Nizza.

Triathlet Dominic Wimmer aus Dießen löste beim beim Ironman Frankfurt das Ticket für die Ironman World Championship, die im September in Nizza stattfinden wird. Nach der ITU-Langdistanz-WM auf Ibiza im Mai und der Sprint-WM mit der deutschen Amateur-Nationalmannschaft diese Woche in Hamburg hat Dominic Wimmer nun das dritte WM-Ticket in der Hand. Dabei standen die Vorzeichen für den 40-Jährigen mit Blick auf Frankfurt nicht gut.

Nach einem Radsturz Mitte Mai sah er für seine Teilnahme in Frankfurt schwarz. Denn über mehrere Wochen hinweg war so gut wie kein Training möglich. Insbesondere das Schwimmen bereitete aufgrund einer Schulterverletzung Probleme. „Entsprechend hart waren die 3,8 Kilometer im Langener Waldsee und dann war die Strecke auch noch länger“, berichtet Dominic Wimmer, der für die Auftaktdisziplin insgesamt 69 Minuten benötigte. „Ich war zwar schmerzfrei, aber das fehlende Training habe ich im Wasser sehr gemerkt.“

Triathlet aus Dießen beherzigt Rat seines belgischen Trainers

Die anschließenden 182 Radkilometer begannen flott und mit Rückenwind. Wimmers Trainer – der belgische Ironman-Rekordsieger Marino Vanhoenacker – hatte die Devise ausgegeben, konservativ zu fahren und mit den Kräften im gesamten Rennen Haus zu halten. „Das habe ich berücksichtigt. Ich habe mich sehr gut gefühlt“, so Wimmer, der sich im Feld konsequent nach vorne arbeitete. Lediglich die letzten zwei Stunden waren etwas härter aufgrund starken Gegenwinds und auch die Temperaturen stiegen. Nach 5:14 Stunden war die Radfahrt absolviert.

Im Marathon startete er flott, lief den Halbmarathon in 1:36 Stunden und war in Tuchfühlung zu den Top Ten in seiner Altersklasse. Doch nach rund 33 Kilometern setzten schwere Magenprobleme ein und auf den letzten sieben Kilometern musste er mehrere Gehpausen einlegen und sich übergeben. Für die letzten neun Kilometer benötigte er 58 Minuten. „Das war am Ende ein richtiger Kampf. Aber ich habe mich durchgebissen und war überglücklich, die Stimmung auf der Ziellinie am Römer aufzusaugen.“ Mit der Marathonzeit von 3:28 Stunden belegte Wimmer Platz 25 in seiner Altersklasse von 290 Finishern und schaffte es im Gesamtklassement unter die besten zehn Prozent mit der Zeit von 10:01:15 Stunden.

„Natürlich wäre ich gerne wieder unter zehn Stunden geblieben. Aber angesichts des langen Trainingsausfalls kann ich mehr als zufrieden sein.“ (AZ)

