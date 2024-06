Triathlet Dominic Wimmer startet gut in die Saison

In Erding belegt der Dießener Triathlet Dominic Wimmer einen guten sechsten Platz in seiner Altersklasse. Die Europameisterschaft soll der Höhepunkt sein.

Erfolgreicher Saisonauftakt für den Dießener Triathleten Dominic Wimmer. Beim traditionell stark besetzten Stadttriathlon in Erding kam der 41-Jährige auf der Olympischen Distanz als 16. (von über 400 Männern) ins Ziel.

Beim Schwimmen befand sich der Athlet vom Post SV Weilheim zunächst noch in der Spitzengruppe, musste dann aber abreißen lassen und kam als 18. aus dem Wasser. Beim ersten Wechsel verlor er jedoch deutlich Zeit, weil sein Einteiler Probleme machte. Die knapp 40 Kilometer lange Radstrecke absolvierte Wimmer in 1:00:40 Stunden und war zunächst etwas zurückgefallen, um sich dann beim Zehn-Kilometer-Lauf (38:51 Minuten) noch mal an einige Athleten vorbeizuschieben.

Mit einer Gesamtzeit von 2:10:32 Minuten landete er auf Gesamtplatz 16 und wurde Sechster in seiner Altersklasse. „Das Rennen hier ist immer sehr stark besetzt. Das war mein bislang bestes Resultat in Erding“, zeigte sich der Dießener zufrieden, der im Herbst für Deutschland bei der ETU-EM in Frankreich am Start sein will. (AZ)

