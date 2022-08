Triathlon

Triathleten aus dem Kreis Landsberg treten bei der EM in München an

Plus Für Begeisterung sorgen die European Championships in München. Fünf Triathleten aus dem Kreis Landsberg sind mit am Start, erleben die tolle Atmosphäre und erzielen beachtliche Ergebnisse.

Begeisterung pur - die European Championships in München elektrisieren die Massen. Im Rahmen der Multisportveranstaltung werden in neun Sportarten die Europameister ermittelt, unter anderem im Triathlon. Gleich fünf Athleten aus dem Landkreis Landsberg waren Bestandteil der deutschen Altersklassen-Nationalmannschaft und kamen mit beachtlichen Resultaten von der EM über die Sprintdistanz nach Hause.



Schwimmen, Radfahren, Laufen: Bei den Profiwettkämpfen der Frauen und Männer am Freitag und Samstag waren Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer im Olympiapark dabei - der Ausdauersport mobilisiert die Massen. Am Sonntag waren dann die besten Amateur-Triathleten aus ganz Europa dran. Darunter Tom Weikert (VfL Kaufering, Altersklasse 45-49), Jens Boas und Daniel Schmid aus Landsberg und Reichling (beide Triteam Schongau, AK 30-34) sowie die beiden Dießener Dr. Jürgen Schüppel (SC Riederau, AK 55-59) und Dominic Wimmer (Post SV Weilheim, AK 40-44).

