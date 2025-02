Triathletin Claudia Bregulla-Linke ist auch im Winter erfolgreich

Nicht nur im Sommer, auch im Winter ist Triathletin Claudia Bregulla-Linke, die für den Ski Club Obermühlhausen und den SC Riederau startet, erfolgreich. Sowohl national als auch international sammelte sie wieder Titel und Medaillen.

Bei der deutschen und bayerischen Meisterschaften der Masters auf der 10km-Kurzstrecke im Skilanglauf gab es für Bregulla-Linke (AK 55-60) zum Auftakt im Einzel Silber bei der Wertung der deutschen Meisterschaft, in der bayerischen Wertung sicherte sie sich den Titel. Mit der DSV-Landesverbandsstaffel holte sie, gemeinsam mit Barbara Vogler und Sabrina Prager, den deutschen Meisterschaftstitel bei den Masters Damen gesamt.

Gold und Silber für Claudia Bregulla-Linke

Damit war sie bestens vorbereitet für die kurz danach stattfindende Weltmeisterschaft im Wintertriathlon und Duathlon im Aosta-Tal, zu der insgesamt 24 deutsche Athleten anreisen durften. Im Duathlon war zunächst ein 6km-Crosslauf auf Schnee zu bewältigen, anschließend ging es auf die 12km-Langlaufstrecke (Skating), beides auf einem sehr anspruchsvollen Untergrund. Mit etwas Rückstand nach dem Laufen, lag Bregulla-Linke bereits nach der ersten der vier Runden im Langlaufen in Führung. Sie baute den Vorsprung auf die zweitplatzierte Isländerin weiter aus und sicherte sich in einer Zeit von 1:11 h die Goldmedaille mit fünf Minuten Vorsprung auf Valerie Maier und Beverly Gibson (Italien).

Tags darauf stand der Triathlon mit 5km-Crosslauf, 9km-Mountainbike und 9km-Skating an. Für die Landkreis-Athletin war es ein harter Kampf durch knöcheltiefen Sulzschnee, der Reifendruck auf dem Mountainbike war viel zu hoch gewählt, einige Passagen waren nicht fahrbar und tief zerfurcht. Dennoch holte sich Claudia Bregulla-Linke die Silbermedaille in einer Zeit von 1:59h. Das deutsche Nationalteam konnte sich schlussendlich über 17 Medaillen freuen und übertraf damit sogar den Vorjahresrekord. Als Nächstes steht die Masters-Weltmeisterschaft im Skilanglauf in Klosters an, jetzt aber steht erst die Regeneration im Vordergrund. (AZ)