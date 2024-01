TSV Landsberg

Beim TSV Landsberg ist die Jahresversammlung ist verschoben

Eigentlich sollte Ende Januar die Jahresversammlung des TSV Landsberg stattfinden. Auch die Fußball-Abteilung tagt demnächst, dabei gibt es Neuwahlen.

Eigentlich sollte am 25. Januar die Jahresversammlung des TSV Landsberg stattfinden – doch diese verschiebt sich. „Es fehlen noch die Zahlen von 2022“, sagt Vorstandsmitglied Patrick Freutsmiedl. Deshalb werde zu diesem Zeitpunkt der Verwaltungsrat tagen. Besonders interessant ist die Versammlung, da vermutlich auch das weitere Vorgehen der Fußball-Abteilung Thema sein dürfte.

Mit Platz zwei in der Winterpause stehen die Landsberger Fußballer kurz vor dem Sprung in die Regionalliga. Die Planungen dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen, gelingt der sportliche Aufstieg, laufen schon lange. Aber noch gibt es keine Vollzugsmeldung. „Wir müssen im Endeffekt zwei Etats aufstellen“, so Patrick Freutsmiedl, Pressesprecher der Fußballer. Auch was die erforderlichen Umbaumaßnahmen des Stadions betreffen „sitzen wir praktisch täglich zusammen“, so Freutsmiedl.

