TSV Landsberg entlässt den Trainer - eine Suche nach den Gründen

Fußball

Bei der Trainerentlassung des TSV Landsberg spielen die Finanzen eine Rolle

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg trennt sich überraschend vom Erfolgstrainer Alexander Schmidt. Doch die Probleme haben sich abgezeichnet.
Von Thomas Ernstberger
    Das war‘s: Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg.
    Das war‘s: Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Sportlicher Erfolg schützt nicht vor einer Entlassung. Diese bittere Erfahrung musste am Montagabend Alex Schmidt (56), der Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg, machen: Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Verpflichtung wurde der frühere 1860-Coach überraschend freigestellt. Trotz Tabellenplatz 2, punktgleich mit Spitzenreiter Kirchanschöring, und dem Erreichen des Totopokal-Achtelfinales (Gegner: Drittligist Ingolstadt).

