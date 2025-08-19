Bei der Trainerentlassung des TSV Landsberg spielen die Finanzen eine Rolle

Sportlicher Erfolg schützt nicht vor einer Entlassung. Diese bittere Erfahrung musste am Montagabend Alex Schmidt (56), der Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg, machen: Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Verpflichtung wurde der frühere 1860-Coach überraschend freigestellt. Trotz Tabellenplatz 2, punktgleich mit Spitzenreiter Kirchanschöring, und dem Erreichen des Totopokal-Achtelfinales (Gegner: Drittligist Ingolstadt).
Fußball
