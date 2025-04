Bayernliga: Kapitän Maximilian Holdenrieder bleibt beim TSV Landsberg

Der TSV Landsberg setzt auch in der kommenden Bayernliga-Saison auf Stabilität in der Defensive. Dabei kann der Verein weiterhin auf seinen Kapitän Maximilian Holdenrieder bauen. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit eine zentrale Säule im Team von Trainer Alexander Schmidt. Dies gibt die Abteilung in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir sind sehr froh, dass unser Kapitän Maximilian Holdenrieder bei uns verlängert hat“, freut sich TSV-Finanzvorstand und Abteilungsleiter Fußball Nico Held. „Es ist ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader – und ein wichtiges Signal an die Mannschaft und unsere Fans.“ Maximilian Holdenrieder gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des TSV. Mit seiner Vielseitigkeit – er fühlt sich sowohl als Innenverteidiger, Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld wohl – ist er aus der Mannschaft kaum wegzudenken. Als Kapitän übernimmt er Verantwortung, gibt Struktur, auf und neben dem Platz, und setzt wichtige Impulse im Spiel, heißt es in der Pressemitteilung.

Holdenrieder: Jetzt zählt erst mal nur der Klassenerhalt

„Ich spüre hier beim TSV ein großes Vertrauen und sehe, wie sich die Mannschaft und der Verein weiterentwickeln. Als Kapitän dieser Mannschaft ist es für mich eine Herzensangelegenheit, diesen Weg weiter mitzugehen – denn wir haben gemeinsam noch viel vor. Jetzt zählt aber erst mal der Klassenerhalt“, so Holdenrieder zu seiner Verlängerung.

Auch Berwein und Kircicek bleiben beim TSV Landsberg

Neben Holdenrieder hat der TSV Landsberg bereits mit Maximilian Seemüller, Yamin H-Wold, Tiziano Mulas, Luca Dollinger, Furkan Kiricicek und Maximilian Berwein die Weichen für die kommende Saison gestellt. Die Gespräche mit dem restlichen Kader verlaufen, laut Held, ebenfalls sehr positiv: „Wir sind guter Dinge, dass in Kürze noch weitere Vertragsverlängerungen folgen werden.“ (AZ)