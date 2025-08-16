Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

TSV Landsberg muss die Tabellenführung in der Fußball-Bayernliga erst mal abgeben

Fußball

Chancenwucher des TSV Landsberg rächt sich in der Schlussphase

In der Fußball-Bayernliga kommt der TSV Landsberg in Deisenhofen nicht über ein Remis hinaus. Für das Team von Trainer Schmidt wäre deutlich mehr drin gewesen.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Moritz Ruprecht (schwarzes Trikot) brachte den TSV Landsberg in Deisenhofen in Führung.
    Moritz Ruprecht (schwarzes Trikot) brachte den TSV Landsberg in Deisenhofen in Führung. Foto: Thomas Ernstberger (Archivbild)

    Eigentlich hatte der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga mit dem FC Deisenhofen noch eine Rechnung zu begleichen. Das gelang dem Team von Trainer Alexander Schmidt nicht perfekt - bis in die Schlussphase hinein führten die TSVler, doch Deisenhofen gab sich nicht auf und kam in der 90. Minute noch zum Ausgleich. Für die Landsberger geht es bereits am Dienstagabend weiter, dann ist Türkspor Augsburg im 3C-Sportpark zu Gast.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden