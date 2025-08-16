Chancenwucher des TSV Landsberg rächt sich in der Schlussphase

Eigentlich hatte der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga mit dem FC Deisenhofen noch eine Rechnung zu begleichen. Das gelang dem Team von Trainer Alexander Schmidt nicht perfekt - bis in die Schlussphase hinein führten die TSVler, doch Deisenhofen gab sich nicht auf und kam in der 90. Minute noch zum Ausgleich. Für die Landsberger geht es bereits am Dienstagabend weiter, dann ist Türkspor Augsburg im 3C-Sportpark zu Gast.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis