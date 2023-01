Neuer Schatzmeister und weniger Mitglieder beim TSV Landsberg

Beim TSV Landsberg stehen wichtige Entscheidungen an. Im Fußball wird alles für einen Aufstieg in die Regionalliga vorbereitet. Manfred Botschafter gibt sein Amt ab.

Solide Finanzen, ein scheidender und ein neuer Kassenwart, sowie diverse Satzungsänderungen und die Möglichkeit, den Spielbetrieb der ersten Herrenmannschaft der Fußballer aus dem Verein auszugliedern, waren die wesentlichen Punkte der jüngsten Mitgliederversammlung des TSV Landsberg.

Bei den Berichten aus den Abteilungen spielten fehlende Hallenkapazitäten und leicht sinkende Mitgliederzahlen eine wichtige Rolle. Erfreulich waren die Aufstiege der Handball-Herren und der zweiten Fußball-Mannschaft.

Vorsitzender Hanns Haedenkamp nahm in seinem Bericht zu den steigenden Energiekosten und zum coronabedingten Mitgliederrückgang Stellung. Aktuell hat der TSV 2080 Mitglieder und in den letzten drei Jahren fast 300 Mitglieder verloren. Haedenkamp informierte über den Bau der Fotovoltaikanlage auf dem Tribünendach und einen mit Experten besetzten Arbeitskreis, der sich mit der Zukunftsfähigkeit der vereinseigenen Sportanlage im Hinblick auf den anvisierten Aufstieg der Fußballer beschäftigt. Großes Anliegen des Vereins sei es, das Vereinsgelände in Richtung Osten zu erweitern und die ehemalige TSV-Alm für den Nachwuchs zu nutzen.

Der TSV Landsberg schließt 2021 mit einem Plus ab

Der scheidende Kassenwart Manfred Botschafter stellte die Zahlen des Geschäftsjahres 2021 vor. Einnahmen in Höhe von 492.380 Euro standen Ausgaben in Höhe von 395.832 gegenüber, was dem TSV ein Plus von 96.548 beschert.

Hanns Haedenkamp mit Manfred Botschafter, Patrick Freutsmiedl und Tom Ebeling. Foto: Harry Reitmeir

Danach segnete die Mitgliederversammlung etliche Satzungsänderungen ab, die größtenteils nur redaktioneller Natur waren. Neu ist beim TSV Landsberg nun der Passus, mit dessen Hilfe der Verein den Spielbetrieb ersten Herrenmannschaft der Fußballer im Fall eines Aufstiegs in eine Gesellschaft ausgliedern kann. Allerdings wurde mit der Satzungsänderung nur die Möglichkeit geschaffen, dies zu tun. Sollte man die Ausgliederung ins Auge fassen, müsste dies die Mitgliederversammlung in einem gesonderten Beschluss festlegen. Bei den Nachwahlen stand die Position des Kassenwarts im Mittelpunkt.

Manfred Botschafter erklärte nach fast 33 Jahren im Amt seinen Rücktritt. Zum neuen Vorstand Finanzen wurde der Landsberger Unternehmer Thomas Planer gewählt. Dieter Drössler ist nun Vorstand Sportanlagenmanagement und Vertrieb und Manfred Botschafter übernimmt im erweiterten Vorstand das Resort „laufender Geschäftsbetrieb“. Seine beiden Stellvertreter sind seine Tochter Carina Botschafter und Michael Schön.

Der Verein ernennt neue Ehrenmitglieder

TSV-Vorsitzender Hanns Haedenkamp würdigte Manfred Botschafter in seiner Laudatio als großen Glücksfall für den Verein. Großer Einsatz und eine überaus seriöse Arbeit als Schatzmeister haben dem TSV Landsberg eine sehr solide finanzielle Lage beschert, so Hanns Haedenkamp. Manfred Botschafter wurde zum Ehrenschatzmeister ernannt. Und auch neue Ehrenmitglieder gibt es beim TSV Landsberg: Corona Schnappinger, Heiner Wagner, Herbert Labens, Achim Wurf und Hansjörg Dusch.