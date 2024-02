TSV Landsberg

vor 3 Min.

Termin für die Jahresversammlung des TSV Landsberg steht

Plus Mehrmals verschoben wurde die Jahresversammlung des TSV Landsberg. Nun steht der Termin, ein Punkt allerdings wird auf der Tagesordnung fehlen.

Von Margit Messelhäuser

Mehrmals wurde die Jahresversammlung des TSV Landsberg verschoben, jetzt steht der Termin: Am Donnerstag, 14. März, wird die Sitzung stattfinden. Unter anderem stehen dabei Neuwahlen des Vorstands an, ein Punkt, der erwartet wurde, fehlt allerdings auf der Tagesordnung.

Mit Spannung erwartet wurde die Versammlung des TSV Landsberg im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg der Fußballer in die Regionalliga. In diesem Zusammenhang wird eine Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine Spielbetriebs-GmbH angestrebt. Dieser Ausgliederung allerdings müssten die Mitglieder zustimmen. Am 14. März stehe dieser Punkt jedoch nicht auf der Tagesordnung, sagte TSV-Vorstandsmitglied Patrick Freutsmiedl im Gespräch mit unserer Redaktion.

