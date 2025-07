Turn-Nachwuchs der FT Jahn Landsberg beweist nach holprigem Start Nervenstärke

Beim ersten Rundenwettkampf des Turngaus Amper-Würm trat auch die E-Jugend-Mannschaft der FT Jahn Landsberg aus sechs jungen Turnerinnen, die in der 1. Liga antrat. Trotz eines schwierigen Starts am Schwebebalken mit mehreren Stürzen und Unsicherheiten ließen sich die Mädchen nicht entmutigen. An den folgenden Geräten zeigten sie Nervenstärke und Kampfgeist – am Ende wurde das Team mit dem Klassenerhalt und einem soliden 6. Platz belohnt. Die beste Einzelplatzierung erreichte Angelina Greifenegger, ebenfalls mit Rang 6.

Die Trainerinnen zeigten sich stolz auf die Leistung ihrer Schützlinge: „Die Mädchen haben trotz Rückschlägen nicht aufgegeben – das ist echte Wettkampfstärke.“ Die Platzierung motiviert das Team nun für den nächsten Wettkampf im Herbst. Zum Team gehörten Charlotte Proft, Leni Marturella, Emilia Haberl, Nele John, Marlene Reiner und Angelina Greifenegger.