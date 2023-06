In Utting tauschen Turner und Turnerinnen die Geräte

Zum 100-jährigen Bestehen des TSV Utting findet ein besonderer Turn-Wettkampf statt. Dabei tauschen die Geschlechter die Geräte.

Zur Feier des 100-jährigen Bestehens des TSV Utting präsentiert die Turnabteilung des TSV Utting am Sonntag, 25. Juni, einen Wettkampf der ganz besonderen Art. Beim Uttinger Mix Cup treten zusammengeloste Paare, bestehend aus einer Turnerin und einem Turner, gemeinsam an. Jeder turnt zuerst ein eigenes Gerät und dann ein Gerät des anderen Geschlechts. Zum Abschluss wird von jedem Paar eine gemeinsame Bodenübung präsentiert.

Es wird also ganz besonders spannend werden, wie sich wohl die Turner am Stufenbarren und am Schwebebalken schlagen werden und wie die Turnerinnen sich präsentieren werden am Barren, am Hochreck, am Seitpferd oder an den Ringen.

Neben Turnerinnen und Turnern aus Utting sind auch Gäste mit am Start

Im Starterfeld sind 16 Uttinger Jugendturner von elf bis 16 Jahren zu Paaren gelost mit Turnerinnen von TSV Utting, MTV in Dießen und aus Gröbenzell. Mit viel Spaß haben alle Paare in den vergangenen Tagen für diese speziellen Anforderungen geübt. Die Sieger werden in zwei Altersklassen ermittelt. Wobei der Spaß sicher mehr im Vordergrund steht als perfekt erturnte Zehntel.

Alle Zuschauer dürfen sich also auf besondere und außergewöhnliche Leistungen zum 100. Jubiläum des TSV Utting freuen, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Beginn ist um 15 Uhr, Einturnen ab 14 Uhr, der Eintritt ist frei. (AZ)