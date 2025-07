U13-Floorballer der Red Hocks sichern sich erneut den Titel auf dem Großfeld

Die U13-Floorballer der Red Hocks haben ihren Titel als süddeutscher Großfeldmeister erfolgreich verteidigt. Beim letzten Spieltag der Saison in Rohrdorf setzte sich der Kauferinger Nachwuchs entscheidend ab.

Den wohl spannendsten Verlauf der bayerischen Großfeld-Ligen nahm die der U13. Bis zum letzten Spieltag hatte jedes Team Aussichten auf den Titel. Das häufigste Ergebnis der Saison, nämlich ein 3:2, fuhren die Red Hocks auch am letzten Spieltag sowohl gegen die SG Rohrdorf/Nordheim als auch den FBC München ein. Das reichte zum Titelgewinn. Wie eng es in der Liga zuging, zeigt der Umstand, dass an jedem Spieltag eine Partie in die Verlängerung ging. Und nur ein einziges Match wurde mit mehr als einem Tor Differenz gewonnen. „Insgesamt war es sehr ausgeglichen“, bestätigt Norman Krevet, Teil des Kauferinger Trainerteams. „Den Titel mussten wir uns richtig hart erkämpfen“, auch ein Quäntchen Glück sei notwendig gewesen.

Die Saison geht auf dem Kleinfeld weiter

Im Floorball setzen die Vereine in Bayern in unterschiedlichen Altersstufen verstärkt aufs Großfeld – die Red Hocks sind mit der U13 vergleichsweise früh dran. „Man hat gesehen, dass sich das wöchentliche Großfeldtraining auszahlt und die Spielerinnen und Spieler sich sehr gut entwickeln haben“, freut sich Krevet. Für die Kauferinger U13 geht die Saison nun auf dem Kleinfeld weiter - das ‚Reds‘ genannte Team will den nächsten Schritt in Richtung Quali zur deutschen Meisterschaft machen, die ‚Hocks‘ treten bei der Platzierungsrunde an. Zudem kämpft die erste Mannschaft um den Verbleib in der Bundesliga: Am Samstag, ab 18 Uhr, ist Leipzig zu Gast, am folgenden Wochenende kommt es in Leipzig zur endgültigen Entscheidung. (AZ)